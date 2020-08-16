Adıyaman´da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi´nde meydana geldi. Abdullah Türk yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Mustafa Şahin´in kullandığı plakasız motosiket kavşakta çapıştı. Kazada, Abdullah Türk ve Mustafa Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-08-16 10:27:17



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