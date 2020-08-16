Milletvekili Aydın’dan Joe Biden’e sert tepki

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'in Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Aydın, Türkiye üzerine oynanan oyunlardan ve kurulan tezgahlardan bahsedildiğinde bunu anlamak istemeyenlerin eğer vicdanları varsa ABD Başkan Adayı Joe Biden’in milletin iktidarı ve milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan duyduğu rahatsızlığa ve antidemokratik yaklaşımlarına bakmalarını istedi.

Milletvekili Aydın, “Yıllar yılı halkımıza bidon kafalı muamelesi yapanlar her daim Anadolu irfanına yenik düştüler ve kaybettiler. Şimdi bidon kafalı adam gerçekte kimmiş bir kez daha gördük. İçeride ve dışarıda tüm Türkiye karşıtları birleşip gelseniz de yenileceksiniz, başaramayacaksınız. Bütün siyasi partilerin samimiyet testinden geçtiği bir süreci yaşıyoruz. Gerçekte yerli ve milli bir duruş sergileyerek millet egemenliğine sahip mi çıkacağız yoksa bidon kafalı adam ve onun sahte yüzleri olarak iradeyi ve çareyi başka yerde mi arayacağız. Şunu herkes bilsin ki, Kürtlerin samimiyetine inandığı ve güvendiği tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Elini değil gövdesini taşın altına koyarak, kelle koltukta demokratik reformlar gerçekleştirmiştir. Sorunun çözümü için baldıran zehri içmeye hazır olduğunu icraatlarıyla da göstermiştir” diye konuştu.

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