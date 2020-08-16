Adıyaman’da 64 adres karantinaya alındı

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Adıyaman'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 64 adres karantina altına alındı.

Adıyaman merkezde 1 günde 64 adres karantina altına alındı. Covid19 testi pozitif çıkan 68 kişiden dolayı 64 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 tedbirleri kapsamında 68 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 64 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Sıratut, Kayalık, Yenimahalle, Yunus Emre, Sümerevler ve Yeşilyurt Mahalleleriyle Alibey Köyü ve Yenigüven Köyünde bulunan 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı.

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