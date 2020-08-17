Atatürk Barajı'nda zipline heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Barajı'nda zipline heyecanı

İHA

Türkiye'de çok az sayıda turizm merkezinde bulunan zipline (kaytel) parkuru Güneydoğu'da ilk kez Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti üzerine kuruldu.

Atatürk Barajı'nda zipline heyecanı

Türkiye’de çok az sayıda turizm merkezinde bulunan zipline (kaytel) parkuru Güneydoğu’da ilk kez Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti üzerine kuruldu.
Antalya Göynük Kanyonu, Çankırı Ilgaz, Rize Ayder Yaylası, Artvin Çoruh Nehri, Erzurum Tortum’da bulunan zipline parkuru şimdi Atatürk Baraj Göleti üzerine kuruldu. Ekstrem sporlar arasında yer alan ve son yıllarda gençler arasında oldukça popüler olan zipline, heyecan ve adrenalini bir arada yaşatıyor. Yüksek bir noktadan daha alçak bir noktaya gerilen 310 metre uzunluğundaki çelik halat ile baraj göletinin üzerinden kayıyorlar.
Samsat Belediyesi, çeşitli kamu kurumlarının desteğiyle baraj göleti kıyısında zipline yanında arabalı feribot, gezi teknesi ve seyir terasları oluşturacak. Proje ile yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekilmesi hedefleniyor. Zipline sporu yapan ve gezmeye gelen kişiler aç kalmasın diye kafeterya açıldı.
Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat, Atatürk Barajı ile birlikte eski Samsat’ın sular altında kaldığını, şimdi ise bu suların üzerinde spor yapıldığını dile getirdi. Başkan Fırat, "Atatürk Barajı'nın Samsat kıyısında yeni bir turizm destinasyon oluşturmak istiyoruz. Buraya hem yerli hem yabancı turistleri çekme adına, bölgemizde olmayan, Güneydoğu Bölgesi'nde olmayan zipline oyun grubunu oluşturduk. Buraya liman kütüğü aldık. Şanlıurfa Belediyesi ile ortak çalışma yaptık ve arabalı feribotumuz gelecek. Samsat Belediyesi'nin gezi teknesi bir haftaya kadar burada olacak. Buradaki kıraç alanlar, yaklaşık bin dönüm araziyi tamamıyla ağaçlandıracağız. Lavanta terasından çiçek bahçesine kadar hepsini vatandaşımıza kazandıracağız" dedi.
Sosyal medya üzerinden gören ve ziplineyı merak eden bazı kişiler Adana, Şanlıurfa gibi illerden Samsat’a geldi. Vatandaşlar Samsat’ta böyle bir şeyin yapılmış olmasına bölge insanı olarak çok sevindiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da 64 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 64 adres karantinaya alındı
Milletvekili Aydın’dan Joe Biden’e sert tepki
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan Joe Biden’e sert tepki
Adıyaman’da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Adıyaman’da şehitler için mevlit okutuldu
Gençler hayalindeki proje için yarışıyor
YEREL HABERLER Gençler hayalindeki proje için yarışıyor
Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş açtı
YEREL HABERLER Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş açtı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş edince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş edince ...
Adıyaman´da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ...
Terasta yapılan yemek ateşi çatıyı alev topuna çevirdi
YEREL HABERLER Terasta yapılan yemek ateşi çatıyı alev topuna ...
Köpeklerin oyunu işyeri sahibini canından bezdirdi
YEREL HABERLER Köpeklerin oyunu işyeri sahibini canından bezdirdi
Kahta’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahta’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 4 Yaralı
YEREL HABERLER Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 4 Yaralı
Milletvekili Aydın: “Adıyaman’ımıza çok yakıştı”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın: “Adıyaman’ımıza çok yakıştı”
Samsat’ta şehir içi yollara beton asfalt döküldü
YEREL HABERLER Samsat’ta şehir içi yollara beton asfalt döküldü
Adıyaman’da filyasyon ekibi görev başında
YEREL HABERLER Adıyaman’da filyasyon ekibi görev başında
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak ...
Cinayet şüphelisi sedyeyle getirildiği adliyede serbest kaldı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi sedyeyle getirildiği adliyede ...
Gölbaşı Tren Garına alt geçit yapılacak
YEREL HABERLER Gölbaşı Tren Garına alt geçit yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X