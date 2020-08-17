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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınında badem ağaçları zarar gördü

İHA

Adıyaman'da meydana gelen orman yangınında, hasada hazır hale gelen binlerce kök badem ağacı zarar gördü.

Orman yangınında badem ağaçları zarar gördü

Adıyaman’da meydana gelen orman yangınında, hasada hazır hale gelen binlerce kök badem ağacı zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndere (Zey) köyü yolu üzerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda meydana gelen orman yangınını gören vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında, hasada hazır olduğu öğrenilen yaklaşık 5 bin adet badem ağacı zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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