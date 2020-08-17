Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Gölbaşı karayolu Şambayat beldesi girişinde Muhammed Ramazan Delibalta (21), idaresindeki 02 AAU 464 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yaşanılan kazada yaralanan Delibalta, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Ramazan Delibalta, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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