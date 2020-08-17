Adıyaman'da ormanlık alandaki yangında badem ağaçları zarar gördü

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangında çok sayıda badem ağacı zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde, merkeze bağlı İndere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekipleri, yangını 2 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk tespitte çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü saptandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-08-17 12:47:53



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