Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da, kontrolünden çıkan motosikleti refüje çarpan Muhammed Ramazan Delibalta (21), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Muhammed Ramazan Delibalta, sürücüsü olduğu 02 AAU 464 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı. Devrilen motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Delibalta, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Delibalta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-08-17 12:51:13



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