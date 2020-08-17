Karantina altındaki ikametler dezenfekte ediliyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehrin her köşesinde çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, karantina altındaki ikametleri de tek tek dezenfekte ederek önlemlerini arttırıyor.
Korona virüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, iş yerleri, ATM’ler, duraklar, ibadethaneler, parklar ve çöp konteynırları gibi risk teşkil eden noktalarda gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarını son dönemde artan karantina altındaki ikametlerde de sürdürdüklerini dile getirdi.
Yetkililer, “Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve kişisel hijyene önem vermeleri” diye konuştu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.