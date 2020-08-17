Adyaman´da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle M.E., A.S. ve E.D.´ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. M.E., A.S. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, aynı operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Y.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-08-17 18:47:24



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