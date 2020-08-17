Adıyaman’da 78 adres karantinaya alındı

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Adıyaman Valiliği aynı gün yayımladığı 2 ayrı hıfzıssıhha kurulu kararında toplam 78 adresin karantinaya alındığını duyurdu.

Adıyaman Valiliği internet sitesinde yayımlanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun bir kararında Covid19 test sonucu pozitif çıkan 54 kişiden dolayı 50 adresin, başka bir kararında ise 33 kişinin pozitif test sonuçlarından dolayı 28 adresin karantina altına alındığı açıklandı.

Adıyaman merkez Yenimahalle, Mimar Sinan, Mehmet Akif, Malazgirt, Kayalık, Kapcami, İmamağa, Cumhuriyet, Barbaros Hayrettin, Bahçelievler, Bahçecik, Altınşehir, Fatih, Siteler, Sümerevler, Yeşilyurt mahalleleri ile merkeze bağlı Külafhöyük, Hasankendi, Büyükkavaklı, Durak köylerinde ki 78 adres karantinaya alındı.

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