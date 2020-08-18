Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde AdıyamanÇelikhan yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Çelikhan yönünde giden Sait Ürger (41) yönetimindeki 54 BG 157 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Sait Ürger ile araçta bulunan Zahide Ürger (36), Çınar Ürger (9) ve Irmak Ürger (8) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-18 21:24:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.