Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’da, bisiklet kullanan 12 yaşlarındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rabia Ü. (12), idaresindeki bisiklete, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rabia Ü., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Rabia Ü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yerine gelen trafik polis ekipleri incelemelerde bulundu. Öte yandan Rabia Ü’ye çarpıp kaçtığı iddia edilen otomobil ile sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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