Lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde AdıyamanKahta yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahta yönünde giden Bahri Parlak yönetimindeki 46 P 7545 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Bahri Parlak ile otomobildeki Kudret Parlak ve Gülfidan Parlak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD görevlileri, yaralıları 30 dakika süren çalışmanın ardından sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-08-19 20:47:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.