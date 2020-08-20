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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA

Adıyaman'da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahri Parlak idaresindeki 46 P 7545 plakalı Renault marka otomobil, AdıyamanKahta karayolu 10. kilometrede lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Bahri Parlak ile otomobilde bulunan Kudret ve Gülfidan Parlak yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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