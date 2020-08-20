Kavşak ve refüjlerde bakım çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan kavşak ve refüjlerde peyzaj, bakım ve boyama çalışması gerçekleştirdi.

Kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, daha önce çiçeklerle donatılan kavşakların artık süs taşları ve Türk bayrağı ile yenilendiğini dile getirdi. Bu çerçevede kavşak ve refüjlerde boyama ve bakım çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

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