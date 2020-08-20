Mehmet Akif mahallesinin sorunları ortadan kaldırılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce altyapı sorunu ortadan kaldırılan Mehmet Akif mahallesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında, Mehmet Akif Mahallesi’ne bağlı sokaklar asfaltla buluşturuldu.
Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı sorunu giderilen mahallenin şimdi de üstyapı sorununu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen yetkililer, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına Mehmet Akif mahallesi’nde de devam ediyoruz” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.