Adıyaman'da kavga: 5 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve tokat savurdu. Kurus sıkı tabancanın da kullanıldığı kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinin müdahalesi ile sona erdi. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-08-20 21:22:36



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