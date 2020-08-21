Zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini ayağından vurdu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, zabıta memuru Kureyş Karakuş, tartıştığı husumetlisini tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kureyş Karakuş, borç meselesinden dolayı aralarında husumet bulunan Ayhan Akbaş ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma sırasında öfkelenen Karakuş, yanındaki tabanca ile Ayhan Akbaş´a ateş ederek ayağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Akbaş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli zabıta memuru Kureyş Karakuş ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-21 12:07:34



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