Hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Çelikhan Karayolunun 20. Kilometresinde Mehmet B. idaresindeki 02 BH 600 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Abdullah A. idaresindeki 34 BJD 479 plakalı Renault marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen her iki araç olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.