Adıyaman´da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kavga, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Rıza Dolaşkan, (33) kebap şişiyle bacağından yaralandı. İhbarla gelen polisin sonlandırdığı kavganın ardından yaralanan Dolaşkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-08-21 16:29:14
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