Adıyaman´da sağanak etkili oldu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentte etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara girerek kendilerini korumaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-08-21 19:06:51



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