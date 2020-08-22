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Adıyaman'da 'huzur' uygulaması

DHA

Adıyaman'da 'huzur' uygulaması


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.
Kent merkezinde kafe ve eğlence merkezlerinde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 150 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Huzur uygulamasında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işy erlerinde bulunanların üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-08-22 22:58:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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