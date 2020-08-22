Adıyaman'da 'huzur' uygulaması

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

Kent merkezinde kafe ve eğlence merkezlerinde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 150 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Huzur uygulamasında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işy erlerinde bulunanların üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-22 22:58:58



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