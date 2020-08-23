Binzet’ten 6. bölge teşvik açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman’ın 6. Bölge Teşvikine dahil edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’ın da 6.bölge teşvikine dahil edilmesinde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Cumhuriyet Halk Partisinin emeğinin çok olduğunu dile getiren Başkan Burak Binzet, “Yıllardır verilen mücadele sonucu 6. bölge isteğimiz 20 Ağustos itibariyle Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak bununla birlikte Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’nin gazi mecliste, il örgütlerimizle ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün katkılarının yok sayılması kabul edilebilir değildir. Yıllardır süregelen teşvik sorununun yapılan yatırımlarda adaletsiz bir şekilde uçurumlara neden olan ve komşu illerle olan aranın kapanamayacağını bilen ve bu konuda 18 yıldır hiçbir adım atmayan veya atamayan iktidarda bulunan AK Parti hükumetinin temsilcilerinin her zaman olduğu gibi müjde olarak lanse etmesi çok geç kalınmış bir hakkın teslimi olarak görülmektedir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu müjdeyi verenlerden organize sanayi bölgesinde devlet destekli yatırımların olmasını ve Adıyaman'daki sanayinin de bölgede bulunan çevre illerin sanayisi gibi lokomotif bir duruma gelmesini talep ediyor bu konudaki tüm adımları en ince ayrıntısına kadar takip edeceğimizi belirtiyoruz. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak liyakatli arkadaşlarımızla üretim ve proje anlamında Adıyaman'ımıza yakışır bir şekilde şehrimizin kalkınması adına elimizi taşın altına koymaktan kaçmayacağımızı belirtir bu konuda projeler üretmeye talip olduğumuzu da tüm Adıyaman halkına ve kamuoyuna bildiriyoruz. Yıllardır beklenilen 6. bölge teşvik yatırımını 18 yıldır en üst biçimde oy ve 4 milletvekili alan AK Partinin değil yıllardır bu konuda etkin muhalefet yapıp şehrimizin kalkınması adına siyasi ve kişisel rant gözetmeksizin mücadele eden sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkarları odaları ile etkili kamuoyu oluşmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisinindir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür eder, çok gecikmiş olan ve aradaki kapanmayacak kadar büyük olan zaman kaybının biraz bile olsun lehimize dönmesini umarız” diye konuştu.

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