Adıyaman’da 96 adres karantinaya alındı

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Adıyaman'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 96 adres karantina altına alındı.

Adıyaman merkezde 1 günde 96 adres karantina altına alındı. Covid19 testi pozitif çıkan 102 kişiden dolayı 96 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 tedbirleri kapsamında 102 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 96 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Bahçecik, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Musalla, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yavuz Selim ve Yenisanayi Mahalleleriyle Sarıharman, Kayaönü, İnceler, Uludam Köyleri ile Kömür Beldesinde bulunan 96 adreste 102 kişi karantina altına alındı.

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