Adıyaman’da 18 adres karantinaya alındı

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Adıyaman'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 18 adres karantina altına alındı.

Covid19 testi pozitif çıkan 18 kişiden dolayı 18 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 tedbirleri kapsamında 18 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 18 adresin karantina alınmasına karar verdi. Alitaşı, Altınşehir, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Malazgirt, Mehmet Akif, Turgut Reis, Yenimahalle ve Yeşilyurt Mahalleleri ile Bozhöyük Köyünde bulunan 18 adres karantina altına alındı.

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