Kahta’da Anne Taksi projesi hizmete giriyor

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Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ‘Engelleri Aşalım Hayatı Paylaşalım Projesi’ kapsamında sosyal belediyecilik anlayışıyla toplum sağlığına yönelik çalışmaların olduğunu ve önümüzdeki günlerde Anne Taksi Projesini hayata geçireceğini duyurdu.

Anne Taksi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Doğum yapan her anne, toplu taşımaya binmeden başlatacağımız Anne Taksi uygulamasıyla Hoş Geldin Bebek hediyesini alarak, hastaneden evine rahatça ulaşabilecek. Projemizin hayata geçirilmesine sayılı günler kaldı. Allah’ın izniyle elimizdeki imkanlar dahilinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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