Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Engin D. (25), idaresindeki plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAE 784 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman Kahta Karayolu Nazar Kent yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Engin D., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Engin D’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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