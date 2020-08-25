Adıyaman'da iş yerinde yangın

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi´de çıktı. Küçük Sanayi Sitesinde Mehmet Yetiş´e ait iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yarım saat süren müdehalenin ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-08-25 21:46:51



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