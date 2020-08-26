Adıyamanlı sporcular madalyayla döndü

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Batman’da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında bayanlar kategorisinde Adıyaman Tenis Dağcılık ve Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 20 25 Ağustos tarihleri arasında Batman’da yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonasına katılan Tenis sporcularımız şampiyonluk ve madalya için kortlarda Adıyaman’ı başarıyla temsil ettiğini söyledi.

İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye genelinde 37 erkek, 14 kız takımı olmak üzere toplam 51 takımın mücadele ettiği müsabakalarda ilimizi temsil eden takımlardan Kızlarda Adıyaman Tenis Dağcılık Spor Kulübü şampiyon olurken Adıyaman Yurdum Gençlik Spor Kulübü 4. ve Erkeklerde Adıyaman Tenis Hentbol Spor Kulübü 4. olarak turnuvayı bitirdi. Çocukların ve gençlerin tenis sporuna ilgisi antrenörlerimizin de gayretleri ve emekle ile başarıya dönüşüyor. Batman’da yapılan turnuvada sporcularımızın gruplarında elde ettikleri başarı madalya ile mutluluğa dönüştü. Ben dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.

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