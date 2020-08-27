Cumhuriyet Başsavcısı Çevik’ten cezaevi açıklaması

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Barosunun Adıyaman Adliyesi önünde Adıyaman Kapalı E Tipi Cezaeviyle alakalı yapmış olduğu basın açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezaevi personellerinin mağdur edildiği iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Başsavcı Çevik, “Adıyaman Barosu'nun 24 Ağustos 2020 günü yaptığı basın açıklaması nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum. Yapılan açıklama maalesef gerçek olmayan birçok bilgi içermektedir. Ceza infaz kurumunun personeli ile bakanlığımız, vatandaşımız ile devlet karşı karşıya getirecek ifadeler içermektedir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, ifade özgürlüğü ve bu hak kapsamında eleştiri hakkı temel, vazgeçilmez haklardan olup, gerçeği yansıtması koşuluyla her ne kadar ağır eleştiriler içerirse içersin vazgeçilmez olduğunu hayatım boyunca savunmuş bulunmaktayım, bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Aynı bina içerisinde faaliyet gösterdiğimiz Adıyaman Barosu'nun bu açıklamayı yapmadan önce cumhuriyet başsavcılığımızla temasa geçip güncel ve gerçek bilgileri aldıktan sonra açıklama yapmasını beklediğimi ifade etmek isterim" dedi.

Mahkum ve personelin güvenliği için cezaevinin boşaltıldığını belirten Başsavcı Çevik, "24 Ocak 2020 günü Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem büyük hasara neden olmuş, Adıyaman'ımızın da içinde bulunduğu çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Bu depremde vefat eden 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralanan bin 607 vatandaşımıza da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli ile yaptığımız ilk inceleme ve değerlendirme sonunda, binanın belli bölümlerinde ağır hasarlar olduğunu tespit ettik. Öncelikle mahkum ve personelimizin güvenliğini sağlayıp, ivedi olarak Adalet Bakanlığımıza bilgi verdik. 25 Ocak günü Adalet Bakan Yardımcımız Uğurhan Kuş, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü teknik personeli ile Adıyaman'a gelip cezaevinde incelemelerde bulunmuş, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e cezaevinin mevcut durumu hakkında bilgi verilmiş, bu aşamada can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle boşaltılmasına mahkumların en yakın cezaevlerine nakli talimatı alınmış, uygulamaya konulmuştur. Bu sırada yaptığımız ön görüşmede bakanlık teknik personeli de tadilat ve güçlendirme ile cezaevinin tekrar kullanılabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Mahkum yakınlarının cezaevi önünde toplanmış olmaları, mahkumları nakledecek rink araçlarının giriş ve çıkışına mani olmaları üzerine vatandaşı sakinleştirmek için bir açıklama yaptım. Açıklamayı yaparken o anki verileri kullandım. Açıklamada inşallah en kısa sürede gerekli güçlendirmeyi yapıp, cezaevini açacağımızı mahkumların tahliyesi için yardımcı olunmasını mahkum yakınlarından rica ettim. Aynı gün içerisinde 24 saat tamamlanmadan tüm mahkumlarımızın güvenli bir şekilde tabi oldukları infaz rejimine uygun cezaevlerine naklini gerçekleştirdik. Bu cezaevleri belirlenirken Adıyaman'a yakınlığı gözettiğimiz ilk kriterimiz buydu. Çünkü hepinizin malumu olduğu üzere birçok mahkumuz Adıyamanlı, bunların ailelerinin görüşlerine gidip gelmeleri belli bir külfet, kesinlikle ilk kriterimiz buydu. 26 Ocak günü bakanlığın anlaşmalı olduğu firma cezaevinde incelemeler yapıp beton, demir başta olmak üzere bazı numuneler aldı. Yaklaşık 15 gün boyunca yaptıkları analiz sonucu düzenledikleri raporda mevcut binanın deprem nedeniyle ana kolonlarında büyük hasarlar oluştu, yapılacak güçlendirmenin hem çok maliyetli hem de istenen korunmayı sağlayamayacağı, bu nedenle yıkılmasının uygun olacağı yönünde rapor takip etmişlerdir. Bunun üzerine Adalet Bakanlığımız Adıyaman E tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun kapatılmasına karar vermiştir. Yapılması planlanan yeni ceza infaz kurumu kompleksinin ivedi programa alınması yönünde çalışmalara başlamıştır. Yapılacak yeni ceza infaz kurumu Adıyaman ili Merkez ilçesi Hacıhalil köyü 29 nolu parselde kayıtlı olup 229 bin 800 metrekare yüzölçümlü taşınmaza 1 adet "L" Tipi ve adet 1 adet açık ceza infaz kurumu ile 100 adet lojman yapılması kararı verilmiş, 25. 02. 2020 tarihinde kamu yararı kararı alınmıştır. Yapılacak ceza infaz kurumu kompleksi içerisinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalları ile DSİ Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınmış, yerelde yapılabilecek tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Bu aşamada bakanlık bünyesinde oluşturulan ekip tarafından etüt proje çalışmaları da devam etmekte olup, yaklaşık 4 bin mahkum ve bin 500 personelin bulunacağı kompleksin en kısa sürede ihale edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Cezaevi personelimizin durumuna gelince, cezaevimiz boşaltıldığı tarihte toplam 276 personelimiz bulunmaktaydı. Bu personelimizden 7'si talepleri üzere istedikleri yerlere atamaları yapılmıştır. Halihazırda kapatılan Adıyaman "E" Tipi Kapalı Cezaevinde 269 personelimiz bulunmaktadır. 17.08 2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden Cumhuriyet Başsavcılığımız vasıtasıyla cezaevimize bir yazı gelmiştir. Yazıda özetle personelin 1826 Ağustos arasında tayin taleplerinde bulunmaları gerektiği varsa maharetlerinin belgeleriyle birlikte talep yazısına eklenmesi istenmişti. Yeni cezaevi yapmanın en az 2 yıl sürecek olması, Covid19 tedbirleri kapsamında personelin karantinaya alınması, Covid19 tanısı konulan personelin ve irtibatlılarının çalıştırılamaması, yeni cezaevleri açılması nedeniyle yoğun personel ihtiyacı doğmuş olması, bu ihtiyacı gidermek için personelin atamasının yapılması yönünde karar almıştır. Tamamı yetişmiş, yetkin olan personeli en az 2 yıl herhangi bir görev yapmadan bekletilmesinin hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir durum olduğu aşikardır. Diğer giderleri bir kenara bırakıyorum. Aylık maaş gideri yaklaşık 2 milyon lira olup, Covid19 pandemisi nedeniyle tüm toplum olarak topyekun mücadele ettiğimiz bu dönemde personelimizin de elini taşın altına koymak da tereddüt etmeyeceği kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

Personelin mağdur edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, "7 aydır personelle ilgili hiçbir tasarrufta bulunulmamıştır. Tamamı yetkin olan bu personelimizin bakanlık tasarrufuyla talepleri doğrultusunda, talep edecekleri 5 ceza infaz kurumuna yapılmasının bir mağduriyet olarak lanse edilmesini popilist bir politika olarak görmekteyim. Bakanlık tarafından gerçekten mazereti bulunan personelin durumunun gözetileceğinin de kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Ama maalesef bazen azda olsa bir kısım personelin örneğin 'Dedem hasta dedemin bakımını ben sağlıyorum' diyor, bu dedenin 20 tane torunu var. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez, değil mi? Bunu bir mazeret olarak kabul etmemiz de beklemesin. Tüm personelin bizim için çok kıymetli, aileleri çok değerlidir. Ama 269 personeli yeni ceza evi yapılıncaya kadar hiç görev vermeden, bekletmek de olmadığını kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Covid19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte tüm kurumların, bu arada Adıyaman Barosu'nun da gerekli özeni göstermesi gerektiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Başsavcı Çevik, Adıyaman'da yapımına başlanacak olan cezaevi için gerekli tüm girişimlerde bulunan başta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın olmak üzere Adıyaman'ın tüm vekillerine ve Adıyaman Valiliği ile bürokratlara teşekkür etti.

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