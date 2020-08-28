Yanan otomobili zabıta müdahalesi

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, alev alan park halindeki otomobili zabıta ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobil, motor kısmından bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Meydana gelen olayı fark eden zabıta ekipleri araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Zabıta ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.