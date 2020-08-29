Halk trafik denetimlerinden memnun

Adıyaman’da, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sıklıkla yapılan trafik denetimleri vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için başlatmış olduğu denetimlerde durdurulan araç sürücülerinin evrak kontrolleri yapılırken aynı zamanda sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda da uyarılar yapılıyor. Trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerden oldukça memnun olduklarını söyleyen sürücüler, “Trafik polislerinin yapmış olduğu denetimleri oldukça beğeniyoruz. Polis memurları hem evrak kontrolü yapıyor hem de bizleri daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Trafik polislerinin bizlere bir dost, arkadaş gibi yaklaşımı bizleri daha da memnun ediyor. Umarız bu denetimler sıklıkla devam eder. Bizlerin can ve mal güvenliği için bu pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışan bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

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