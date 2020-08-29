Adıyaman'da teşvik paketi sevinci

Adıyaman'ın, OSB içi, OSB dışı ayrımı yapılmaksızın tüm ilçeleri ile 6'ncı Bölge teşvik kapsamına alınması, Adıyamanlı sanayici ve iş adamları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adıyaman'ın 6'ncı Bölge teşvik kapsamına alınması bölgedeki yatırımcıları heyecanlandırdı.

Adıyamanlı yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan teşvik paketi ile bölgenin ekonomisine ve kalkınmasına da ciddi anlamda katkı sağlayacağı bildirilirken, aynı zamanda da hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkısı olacağı bekleniyor.

Bölgenin refah seviyesinin yükselmesinin bölgeye yapılacak yatırımlarla gerçekleşebileceğini İş Adamı, yatırım için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

İş Adamı Mustafa Han, “Bölgemizin refah seviyesinin yükselmesi ancak bölgeye yapılacak olan yatırımlarla gerçekleşebilir. Yatırım için şimdi güzel bir fırsat doğdu. Artık organize sanayisi olmayan ilçelerimiz açık bir şekilde büyük sanayiye kavuşmuş oldu. Adıyaman'ın her ilçesine rahatlıkla gidip yatırımını yapabilirsin. Adıyaman, sanayi olarak 2021 yılının Ocak ayından itibaren çevresindeki komşu illere, artık biz de varız diyebilecek. Bizde sizinle rekabet edebiliriz. Şimdiye kadar diyemiyorduk. Daha önce sadece OSB’ler 6. Bölgeye alınmıştı. Şimdi ise ayrımı yapılmaksızın artık tüm ilçeleri ile 6'ncı Bölge teşvik kapsamına alındı. Bu teşvik paketi, Adıyaman'ı ırgat ambarından kurtaracak ve işsizliği bitirecek bir proje. Büyükşehirler arasında sıkışmış Adıyaman'ımızın yeniden kurulması, büyük bir köy olmaktan kurtulmanın çıkışı olacaktır. Biz bu 10 sene içerisinde iki tane büyük Adıyaman çıkarabiliriz. Sanayi konusun da, inşaat, ekonomi konusunda. Bu durum bizim hayallerimizin de ötesindeydi. Sanayici ve iş adamaları olarak alınan karardan dolayı çok mutluyuz. Bugün Türkiye'nin en büyük problemi ihracatın az, ithalatın çok olmasıdır. Bundan sonra burada kumaş fabrikaları, iplik fabrikaları ve boyahaneler olacak. Bölgemiz tekstilin tam bir merkezi haline gelecek. Tüm bunların artması ilimizin her alanda gelişmesine olanak sağlayacak” dedi.

Teşvik paketi ile birlikte Adıyaman'ın tekstilde, ihracata açılacak bir kapı olacağını belirten İş Adamı Bünyamin Güzel, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda bölgesel kalkınmaya katkı sunacak bir yatırım hamlesi olduğunu vurguladı.

İş Adamı Güzel, “Teşvik paketi ile birlikte Adıyaman'ın tekstilde, ihracata açılacak bir kapı olacağına inanıyorum. Ekonomi başta olmak üzere birçok alanda bölgesel kalkınmaya katkı sunacak bir yatırım hamlesidir. Çünkü Adıyaman'ın 6’ncı Bölge Teşvik Kapsamına alınması ile beraber bölgedeki işsizlik büyük ölçüde sona erecek hem de istihdamın artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Teşvikle beraber Kahta OSB’de yer sıkıntısına dikkat çeken İş Adamı Osman Çetinkaya, “6. Bölgeye alınması ile ilgili ilimiz genelinde çok olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ama şuan Kahta OSB’de yatırımcıların yer yapacak herhangi bir yatırımı olmadığı için Kahta OSB bu durumdan herhangi bir şekilde faydalanamayacak. Umudumuz bununla birlikte ikinci etabın hemen hayata geçirilmesi bununla birlikte 6. Bölge teşvikleriyle de fazla sayıda yatırımcının buraya gelip değişik konularda yatırım yapacağının öngörüsündeyiz. Bu konuda yatırım yapacak bir sürü arkadaşta arayıp fikir alıyor. Ne yapabiliriz diye danışmanlık firmalarıyla görüşüyoruz, yönlendiriyoruz. Yani sonuçta ilimiz uzun zamandır beklediği bir eksiklikti. Başta tüm milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kahta OSB’de faaliyet gösteren İş Adamı Murat Avcı ise, “Adıyaman’ın tüm ilçelerini kapsayan yatırım hamlesi bizim için büyük bir sevinç. Bölge insanının da çok mutlu olduğuna inanıyorum. Teşvik paketinin bölgemizdeki işsizliği minimize edeceği gibi yatırımları da maksimuma çıkaracak. Ayrıca ilimizin refahı ve ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağına inancım tamdır” diye konuştu

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