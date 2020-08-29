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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İHA

Adıyaman protokolü 30 Ağustos Zafer Bayramını yayımladıkları mesajla kutladı.

Adıyaman protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adıyaman protokolü 30 Ağustos Zafer Bayramını yayımladıkları mesajla kutladı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çuhadar mesajında, cumhuriyete hayat veren 30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.
Vali Çuhadar, “Anadolu’nun ebedi yurdumuz olarak tescillenip Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve İstiklal Mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak büyük bir gururla kutlamaktayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. Asırlar boyunca mukaddes değerleri uğrunda ölümü hiçe sayma fedakarlığını şiar edinmiş bu Aziz Milletin evlatları, Malazgirt’te, Kosova’da, Mohaç’ta ve Çanakkale’de ortaya koyduğu bu ruhu Dumlupınar’da da göstermiş, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere Anadolu coğrafyasını vatan kılan tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve Adıyamanlı hemşerilerimin Zafer Bayramını kutluyorum” dedi”
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Kılınç mesajında, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk milleti daha nice büyük zaferlere de imza atacaktır Allah’ın izniyle. Bu zaferler için olması gereken güçlü bir lidere ve inançlı bir yüreğe sahibiz çok şükür. Son günlerde Doğu Akdeniz başta olmak üzere Suriye’de ve Libya’da attığı adımlarla bağımsız bir ülke olduğunu ve baskılar karşısında ayakta kalıp ileriye doğru hamle yapabildiğini tüm dünyaya ispatlayan ülkemiz, içeride de terör örgütlerinin kökünü kurutmak için mücadelesini durmaksızın sürdürüyor. Rabbimden duamız, 98 yıl önce ecdadımıza nasip ettiği zaferin bir benzerini bugün bize de nasip etmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu topraklar için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de minnetlerimi sunuyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.
30 Ağustos’un, bağımsızlığı karakter edinmiş bir milletin, boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya haykırdığı gün olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yoksulluk ve yokluk içerisinde, birlik ve beraberlikle kazanılan ve Cumhuriyetle taçlandırılan bu büyük zafer ulusumuzun bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun işgale boyun eğmeyenler bu büyük zaferi ülkemize armağan etmişlerdir. 98 yıl önce kanla, acıyla, gözyaşıyla, kararlılıkla yazılan bu destanın haklı onurunu, gururunu ve sevincini bugün bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Ulusumuzun bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancını kanıtladığı bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İşgalden zafere, zaferden Cumhuriyete Ulu Önder Atatürk’ün aydınlık yolunda yürüyen herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” cümlelerini kullandı.
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini aldığını belirten Başkan Burak Binzet, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, “Şan, şeref dolu tarihimizin her bir sayfasında bir başka kahraman, bir başka kahramanlıklar vardır. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar Ağustos ayı içerisinde çok büyük şanlı zaferlere imza atmış ecdadın torunlarıyız. Bugün ise Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutluyoruz. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı’yla bu toprakların önemli bir bölümünü, yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde tutmayı başarabildik. Büyük Taarruzla, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış ve ardından Cumhuriyetimizi kurmuş olmakla birlikte, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca devletimizle halkımızın bağlarını zayıflatmaya yönelik tüm çabalara rağmen, milletimiz daima ülkesine sahip çıkmış, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Gezi'den beri FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütleriyle akla hayale gelengelmeyen her türlü yolu deneyen şer güçler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasındaki milli iradeyi deviremedi. Bu süreçlerde cumhurbaşkanımızın milletiyle beraber destansı direnişi sadece Türkiye'nin değil İslam dünyasının da geleceğini çalmak isteyenlerin kirli hesaplarını mecalsiz bıraktı. Allah’ın izniyle ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir. Elbette bunun için ihtiyacımız olan tek şey, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmek, iç ve dış tüm düşmanların karşısına tek vücut olarak çıkmaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyor, tüm milletimizin ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını gönülden kutluyorum” dedi.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
30 Ağustos’un tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Uslu mesajında, “30 Ağustos Zaferi ebediyen unutulmayacak şanlı bir destandır. Milletimiz Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zorluklara ve yokluklara rağmen tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele vermiştir. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla verdiği istiklal mücadelesini, vatanseverlik ve kahramanlıklarla bütün dünyaya haykırdığı, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin bir göstergesi olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Bu gurur günü kudret ve kahramanlığın bir göstergesi olmakla kalmamış, birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da dünyaya göstermiştir. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım
Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir gururla kutladıklarını belirten Başkan Başkan İskender Yıldırım, “Tarihimizin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan bu zafer göstermiştir ki, küllerinden doğan ulusumuz, zalimlere asla boyun eğmeyecek, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır. Başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı korumak, Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza rehber olan Atatürk ilkelerini sonsuza dek kararlılıkla sürdürmek, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartarak gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin en asli görevidir. Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümünde, bu uğurda mücadele eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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