Otomobille çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, otomobille çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzzettin Y. idaresindeki 02 HY 146 plakalı ISUZU marka kamyonet ile Remzi S. idaresindeki 59 NA 689 plakalı Opel marka otomobil Fatih Mahallesi’nde çarpıştı. Kazada kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada yaralanan Emin A. ile Buket S. araçlarda sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda her iki yaralı sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

