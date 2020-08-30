Adıyaman'da 30 Ağustos kutlandı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önünde Atatürk Anıtı´na çelenk konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam etti. Törene; Vali Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan ile sivil toplum temsilcileri katıldı. Törenin ardından gidilen şehitlikte dualar edildi kabirlere karanfil bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-30 13:08:45



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