Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle vatandaşlar park, bahçe ve havuzlara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde, Afrika sıcaklarının etkili olacağını açıklamasının ardından, Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Kentte vatandaşlar, parklara akın ederken, bazı vatandaşlar ise yüzme havuzlarını tercih ederek serinlemeye çalıştı. Yetkililer ise kronik rahatsızlığı olanlar ile çocukların öğlen sıcağında dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-30 14:42:20



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