Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, çıkan yangında 70 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Dağ Kuyucak ve Taşgedik köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, belediye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle çam ve badem ağaçlarına sıçrayan yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlerin 70 hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-30 16:38:11



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