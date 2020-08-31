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Adıyaman´da gösteri ve yürüyüşlere 3 gün yasak

DHA

Adıyaman´da gösteri ve yürüyüşlere 3 gün yasak


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ve olası terör eylemleri nedeniyle oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler ile bunlara katılım amaçlı kente giriş ve çıkışlar, 3 gün süreyle yasaklandı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Başta PKK/KCK, DEAŞ, FETÖ/PDY ve DHKP/C olmak üzere terör örgütlerinin ve marjinal grupların, operasyon baskısından kurtulmak amacıyla eylem arayışı içerisinde bulunduğu yönündeki duyumlar da dikkate alındığında, terör örgütlerinin '1 Eylül Dünya Barış Günü' etkinliklerini hedef alabileceği, toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edebileceği, terörist saldırılar ile hedeflediği kaotik ortamı oluşturmaya çalışacağı öngörülmektedir. Bu ve benzeri nitelikteki istenmeyen olayların önüne geçilmesi, ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 19. ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A ve 11/C maddesi hükümleri doğrultusunda; Kamu kurum ve kuruluşlarının, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar, siyasi partilerin, sendikaların ve meslek odalarının yapacakları kongre ve delege seçimlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyarak, kamu sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde pandemi kurallarına göre yapılabileceği, bunların dışında düzenlenmek istenen diğer tüm eylem/etkinliklerle ilgili ilimiz merkezinde Valilik Makamı'na, ilçe merkezlerimizde Kaymakamlık Makamlarına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 Polis ve Salahiyet Kanunu kapsamında düzenlenen: Açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, konferans, panel, miting, protesto eylemi, oturma eylemi, çadır kurma, konser, tiyatro, temsil, oyun, anma töreni, imza kampanyası düzenlenmesi, stant açma, afiş, döviz, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma (ticari ve tanıtım amaçlı stant açma, afiş, pankart, poster, el ilanı, broşür hariç), meşale yakma ve taşıma vb. tüm etkinlikler ile açık ve kapalı alanlarda basın açıklaması yapılması, ilimizde veya diğer illerde gerçekleşecek olan eylem/etkinliklere katılım amacı ile ilimize giriş ve çıkışları, ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma bölgesinin tamamı)  01.09.2020 günü saat 00.01 03.09.2020 günü saat 23.59´a kadar (3) gün süreyle yasaklanmış olup, yukarıda yazılı emirlere uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır." DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-08-31 13:36:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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