Adıyaman’da kaçak Covid-19 test kitleri ele geçirildi

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Adıyaman’da polis ekiplerinin 2 medikal firmasında yaptıkları aramada kaçak Covid19 test kitleri ele geçirdi.

Ticareti yasak olan ve ithali izne tabi olan Covid19 test kitleri Adıyaman’da operasyon ile ele geçirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, medikal malzeme satışı yapan bir firmanın işyerinde arama yaptı. Covid19 test kitlerinin Adıyaman’da satışının yapıldığına yönelik ihbarı üzerine 2 işyerinde yapılan aramada 75 adet Covid19 test kiti ele geçirildi.

Şüpheli firma sahibi şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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