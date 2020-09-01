Jandarma uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları arazi arama taramasında 842 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri aldıkları istihbari bilgiler neticesinde yaptıkları çalışmaların ardından merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde ikamet eden 2 şüpheli şahsın bahçelerinde arazi taraması yaptı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada şüphelilerin bahçelerinde 842 kök kenevir ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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