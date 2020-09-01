Adıyaman´da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman´da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

DHA

Adıyaman´da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar üzerine Kuşakkaya köyünde bir bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi. Kenevire el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-09-01 12:48:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Tutdere’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü ...
Jandarma uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor
Alev alan otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Alev alan otomobil küle döndü
Ev yolunda bıçaklı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Ev yolunda bıçaklı saldırıya uğradı
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 ...
Tartıştığı kişilerce dövülüp bıçaklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişilerce dövülüp bıçaklandı
Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, ...
TOBB Proje Okulu ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER TOBB Proje Okulu ilk mezunlarını verdi
Adıyaman’da kaçak Covid-19 test kitleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaçak Covid-19 test kitleri ele geçirildi
Adıyaman´da 75 adet kaçak Covid-19 test kiti ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman´da 75 adet kaçak Covid-19 test kiti ele ...
Adıyaman’da 51 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 51 adres karantinaya alındı
Orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Orman yangını kontrol altına alındı
Adıyaman’da elektrik kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER Adıyaman’da elektrik kesintisi duyurusu
Adıyaman Belediyesinden kurumsal gelişim çalıştayı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinden kurumsal gelişim çalıştayı
Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL HABERLER Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Rehberlik ve eğitim merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Rehberlik ve eğitim merkezi hizmete açıldı
2. kattan düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER 2. kattan düşen çocuk yaralandı
Gölbaşı Belediyesinden doğa yürüyüşü etkinliği
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesinden doğa yürüyüşü etkinliği
Adıyaman´da gösteri ve yürüyüşlere 3 gün yasak
YEREL HABERLER Adıyaman´da gösteri ve yürüyüşlere 3 gün yasak
Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı
Adıyaman Valiliğinden plazma açıklaması
YEREL HABERLER Adıyaman Valiliğinden plazma açıklaması
Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandı
Adıyaman’da korkutan orman yangını Yaklaşık 70 hektarlık alan küle döndü
YEREL HABERLER Adıyaman’da korkutan orman yangını Yaklaşık 70 ...
Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X