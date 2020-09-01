Adıyaman´da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar üzerine Kuşakkaya köyünde bir bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi. Kenevire el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-09-01 12:48:29
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