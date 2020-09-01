Yüzme kurslarına kayıtlar başladı

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Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ‘Yüzme Bilemeyen Kalmasın Özgürlüğü Keşfetmek İçin Bir Kulaç At Projesi Projesi’ kapsamında açılacak yüzme kurslarına kayıtların başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının projesinin önemine işaret eden ve yüzme öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Yüzme bilmenin özgürlüğünü keşfetmek için hemen sen de aramıza katıl. Yüzme havuzlarında alanında uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen 1 milyon kişinin içinde yerini al. Nasıl Başvuracağım? diye merak edenler http://yuzmebilmeyenkalmasin.gsb.gov.tr/ adresine tıkla. Hemen “SporKart” sahibi olarak başvurunu gerçekleştir” ifadelerini kullandı.

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