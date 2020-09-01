Adıyaman´da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Basri Karagöz yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karagöz'ün kullandığı 02 BG 778 plakalı motosikletle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen W760481 yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Karagöz´ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-09-01 16:04:58
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