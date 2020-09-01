Sanayici ve işadamlarına 6. bölge teşvik sistemi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığının 21 Ağustos 2020 tarihli kararıyla 5. bölge teşvik sisteminden Yatırımlarda Devlet Yardımları 6. Bölge Destek paketi kapsamına alınan Adıyaman’da sanayici ve işadamları yeni teşvik paketi hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim işbirliğini gerçekleştirmek ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Adıyamanlı sanayici ve işadamları 6. bölge teşvik sistemi konuşuldu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, STK başkanları, bazı kurum amirleri ile sanayici ve işadamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün Yatırımlarda Devlet Yardımları 6. Bölge Teşvikleri gündemiyle toplandık. Bilindiği gibi 21 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğin bizler için en önemli bölümü bölgesel teşviklerde Adıyaman’ın 6. bölge iller arasına alınmasıdır. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek bu hüküm ile Adıyaman’a önemli yatırımlar gelmesi muhtemeldir. 6. bölge illerin toplam sayısı 16 iken, Adıyaman bu iller arasında batıya ve limanlara en yakın ildir. Yeni tabloya göre OSB içi yada dışı, il merkezi yada ilçeler ayrımı olmaksızın Adıyaman’da her yeni yatırıma 6. bölge desteği sunulmaktadır. 6. bölge teşvik sisteminin ilimize, ilçelerimize, sanayici ve işadamlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar’ın konuşmasının ardından Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, işkurumunun açtığı mesleki eğitim kursları, istihdam ve toplum yararına hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi.

SGK İl Müdürü Fuat Tekin ise, sigorta primleri, teşvik ve desteklemeler konusunda çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili bilgiler aktardı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız ise, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Bölgesel Teşviklerle ilgili bir sunum yaparak, başlıklar halinde 6. bölge teşvik sisteminin kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.

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