Siteler Mahallesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması

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Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmalarına Siteler Mahallesinde devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri Siteler Mahallesi Kavi Caddesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Altyapı hattı yenileme çalışmalarımıza Siteler Mahallesinde devam ediyoruz. Sürdürülen çalışmalar kapsamında Kavi Caddesinin kanalizasyon hattını yenilemeye başlayan ekiplerimiz bölgeye 300’lük kanalizasyon borusu döşemeye başladı. Hedefimiz kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak” diye konuştu.

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