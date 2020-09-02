Adıyaman´da uyuşturucuya 5 gözaltı

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN´nın Gölbaşı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 otomobilde esrar ve metamfetamin ele geçirild. 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 63 gram metamfetamin ile 99 gram esrar ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuya el koydu.

Araçlarda bulunan C.K., H.İ.E., Z.A.T., M.A. ve T.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-02 17:32:38



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