Adıyaman Gölbaşı´nda 1 köy karantinaya alındı

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Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Ozan köyünde, koronavirüs vakalarında artış görüldü. Köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Eylül'den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararı, belediye tarafından yapılan uyarı anonslarıyla halka duyuruldu. Güvenlik güçleri tarafından köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Ahmet KORKMAZ

2020-09-03 09:41:29



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