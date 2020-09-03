Güvercin kafeslerinde korkutan yangın

Adıyaman’da, bir binanın çatısına yapılan güvercin kafeslerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın çatısında güvercinler için yapılmış kafesler alanında kaynak yapımı sonrası yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar ile güvercin besleyicileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 200 adet cins güvercinin bulunduğu kafeslerdeki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangın sonucunda güvercinlerde her hangi bir kaybın olmaması rahat bir nefes aldırırken kafeslerde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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